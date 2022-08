Ladispoli, guida la moto ubriaco e senza patente né assicurazione: inseguito dalla polizia

I poliziotti lo hanno visto in lontananza, mentre – bordo della sua moto – percorreva il Lungomare di Ladispoli in evidente stato d’ebbrezza alcolica e senza indossare il casco.

L’andamento ondeggiante della moto infatti non lasciava dubbi ai poliziotti. Ma, alla vista della volante, l’uomo – destinatario di una misura di prevenzione dell’avviso orale – invece di fermarsi ha accelerato per tentare la fuga.

L’inseguimento

E’ quindi iniziato un inseguimento sul lungomare, terminato poco dopo. I poliziotti hanno quindi fermato e controllato uomo, scoprendo che era alla guida senza patente. La moto era senza copertura assicurativa e con revisione scaduta e per questo è stata sottoposta a fermo e sequestro amministrativo.

L’uomo è stato denunciato per guida senza patente reiterata nel biennio. Infatti già in passato era stato colto sul fatto per lo stesso motivo.

Gli altri controlli

Poco prima, sempre a Ladispoli, un’altra persona era stata sanzionata dagli operatori delle Volanti del Commissariato perché trovata in possesso, a seguito di un normale controllo, di circa 2 grammi di hashish.