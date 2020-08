Ladispoli, iniziano i lavori di manutenzione della scuola di via Lazio

“E’ con grande entusiasmo che annunciamo l’inizio degli interventi di manutenzione delle facciate della scuola di Via Lazio”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici , Veronica De Santis, ha commentato l’inizio delle opere di riqualificazione della storica scuola di Ladispoli che riguarderanno oltre alle facciate anche il cortile esterno. “ L’Ufficio Manutenzioni, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, ha rilevato – ha proseguito De Santis – le criticità del fabbricato, grazie anche alle segnalazioni delle famiglie degli alunni. L’immobile ospita una delle scuole storiche della nostra città e ci impegneremo affinché venga riqualificato. Successivamente verranno avviate anche le operazioni di sistemazione del giardino del plesso, mirate alla sicurezza ed all’accessibilità. L’amministrazione Grando ha sempre avuto come priorità negli investimenti, l’edilizia scolastica e, con il consigliere delegato Emiliano Fiorini e l’assessore Cordeschi sono stati portati avanti progetti importanti. Siamo certi che anche con il nuovo assessore alla pubblica istruzione, Bitti ci sarà continuità e collaborazione. Ringraziamo l’Ufficio Manutenzioni che si è prodigato per avviare i lavori, ma anche la Ditta esecutrice che nonostante il periodo a ridosso di Ferragosto, ha mostrato la massima disponibilità”. “I genitori dei piccoli alunni – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – chiedevano da tempo un intervento di riqualificazione della scuola e come Amministrazione comunale avevamo preso l’impegno di intervenire il prima possibile”.