Ladispoli piange Francesco Marino, lo storico presidente della squadra di calcio

Difficilmente i tifosi (e non solo) riusciranno a dimenticare Francesco Marino, lo storico presidente del Ladispoli calcio che è morto all’età di 84 anni. Lui, che per oltre 30 anni, è stato al ‘timone’ della squadra e ha fatto l’impossibile, portando il Ladispoli a un passo dalla Serie C, è deceduto, lasciando nello sgomento e nel dolore tutti quelli che lo conoscevano.

Lutto a Ladispoli per la morte di Francesco Marino

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, molti i post sui social inondati di foto e di ricordi. Preziosa anche la nota del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, che ha voluto ricordare Marino, l’uomo che ha portato l’Unione Sportiva Ladispoli a importanti e prestigiose vittorie.

“Se il calcio della nostra città ha raggiunto significativi traguardi è stato per merito di Francesco Marino, che è stato per tanti anni un punto di riferimento nel mondo dello sport ladispolano” – ha detto il Sindaco Alessandro Grando, che si è unito con affetto al dolore della famiglia.

Molti ricordano l’uomo come un grande presidente, un grande tifoso, ma anche un grande uomo che ha scritto un pezzo di storia del calcio di Ladispoli.