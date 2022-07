Ladispoli. Sindaco, Vice e Assessori: ecco la nuova Giunta Comunale

Questa mattina, in aula consiliare, si è svolta la conferenza stampa in cui il Sindaco Alessandro Grando ha ufficializzato la nuova Giunta Comunale.

“Davanti a noi – ha commentato il Sindaco – abbiamo tanto lavoro e tante sfide da vincere per continuare a migliorare la nostra città.

Rivolgo un grande in bocca al lupo a tutti gli assessori, certo che sapranno ricoprire degnamente questo incarico e che lavoreranno con professionalità e passione al servizio della città”.

La nuova Giunta Comunale di Ladispoli

Di seguito la composizione della Giunta: