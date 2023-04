Lutto a Cerveteri, il mondo del Circo piange Luciano Ricci

Sabato 29 aprile si è spento Luciano Ricci di Cerveteri. La comunità del suo comune di residenza è in lutto. Anche il mondo del circo italiano oggi lo piange. Per il mondo del circo, infatti, Luciano Ricci era diventato un punto di riferimento già dalla fine degli anni Novanta quando nasceva il portale circusfans.it sul quale Luciano curava l’aggiornamento quotidiano della sezione che comunicava le tournée di tutti i circhi di cui, essendo itineranti e allora senza siti internet né social, era difficile se non impossibile conoscere gli spostamenti. Questo ruolo lo aveva reso particolarmente conosciuto e stimato presso tutti i circhi italiani con cui aveva un rapporto molto intenso. Si metteva a disposizione per reperire artisti, tendoni e strutture. Inoltre collezionava manifesti e locandine e scambiava materiale sul circo attraverso una rete internazionale di collezionisti.

Era un socio storico del Club Amici del Circo, molto attivo e partecipe dell’attività associativa, attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi a sostegno del circo.

Il cordoglio

Rammarico è stato espresso anche dal Presidente dell’Ente Nazionale Circhi che lo ricorda come “persona all’antica nel senso più nobile del termine”. Sempre pronto a dare una mano in qualsiasi modo. Aveva collaborato con costanza ed entusiasmo e in maniera proattiva anche alle varie iniziative dell’Ente Nazionale Circhi atte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni.

Tra i ricordi più cari, la foto con Moira Orfei, incontrata durante un raduno degli Amici del Circo a Roma. Ma il cordoglio è espresso unanimemente dai membri di tutte le famiglie circensi italiane che oggi perdono un amico sincero, un sostenitore appassionato e propositivo e un supporto importante.