Open day vaccinale a Ladispoli dal 18 agosto: tutto quello che serve sapere

La campagna vaccinale nel Lazio procede a ritmo serrato. Numerose le iniziative messe in atto dalla regione per vaccinare un numero quanto più alto di persone. Rientra tra queste anche l’organizzazione degli Open Day vaccinali. In particolare a partire da domani, 18 agosto, sarà possibile effettuare la vaccinazione anche nel territorio di Ladispoli.

Le parole del Sindaco

‘La Asl Rm4 ci ha appena comunicato che a partire da domani, mercoledì 18 agosto, presso il centro di via Trapani, verrà somministrato il vaccino Moderna, spiega il sindaco Alessandro Grando che aggiunge: Vi ricordo che gli open day si svolgeranno fino al 20 agosto e il giorno 22 dello stesso mese. La struttura è aperta dalle 8:30 alle 14:00, non è necessario prenotare ma semplicemente recarsi sul posto muniti di documento di identità e tessera sanitaria’, conclude il Primo Cittadino.

