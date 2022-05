Prima litiga con la compagna, poi con la madre: 38enne barricato in casa minaccia di buttarsi dal 4° piano

Ha tenuto tutti con il fiato sospeso per circa 4 ore. Momenti in cui si è temuto il peggio, visto lo stato alterato in cui l’uomo, un 38enne di Ladispoli, si trovava, L’uomo, seduto sul bordo di una finestra del bagno, al quarto piano di una palazzina, minacciava di buttarsi di sotto.

La doppia lite

Tutto è iniziato la mattina di ieri a Ladispoli. Il 38enne, agli arresti domiciliari a causa di una vicenda di droga, ha avuto una brutta lite con la sua compagna. A seguito della discussione, è evaso e si è recato a casa della madre, in via Ravello. Ma, arrivato nella casa materna, ha litigato anche con lei. Le urla erano talmente forti che i vicini di casa si sono spaventati e si sono rivolti al NUE 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

Nel frattempo l’uomo si era chiuso a chiave nel bagno e aveva iniziato a minacciare il suicidio. Salito sul davanzale della finestra, aveva cominciato a urlare frasi sconnesse, dicendo di volersi buttare di sotto. Sono così intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

La trattativa durata quattro ore

I carabinieri intervenuti si sono resi conto che il 38enne era in stato confusionale perché sotto l’effetto di droghe. Infatti nell’appartamento i militari hanno trovato tracce di cocaina consumata da poco. Questo li ha conviti ad agire con molta cautela. I carabinieri hanno avviato con l’uomo una lunga trattativa. Hanno iniziato a parlare con lui, cercando di convincerlo a scendere. Solo dopo circa 4 ore, alle 2:30, il 38enne ha desistito dai suoi intenti e si è lasciato convincere dai militari. Ha quindi aperto la porta e ha fatto entrare i carabinieri. L’uomo è stato salvato e, contemporaneamente, arrestato per evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.