Terribile tragedia a Cerveteri: morto Cristian, un bambino di appena 10 anni

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Cerveteri, dove a causa di una malattia è morto un bimbo di appena 10 anni, Cristian Martino Mangano. La notizia ha sconvolto l’intera cittadina.

A darne notizia i familiari, che hanno annunciato la data dei funerali. La cerimonia funebre si svolgerà a Cerveteri, mercoledì 9 marzo alle ore 16:00 presso la Chiesa Santissima Trinità di via Fontana Morelli.

Il sindaco Alessio Pascucci, saputo della disgrazia, ha voluto esprimere il suo dolore. “Chiaramente è una tragedia immane per la famiglia e la nostra comunità si stringe intorno a loro. Come Amministrazione siamo a disposizione per ogni evenienza”, ha dichiarato.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti attraverso i social. La redazione si unisce al cordoglio della famiglia.