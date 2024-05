Cantiere stradale “irregolare”: operaio guida trattore senza patente, maxi multa

Controlli sui cantieri stradali hanno portato a un singolare incontro gli uomini della Sezione di Polizia stradale di Latina che sono incappati in lavori di falciatura da parte di un operaio a bordo di un trattore sprovvisto di patente di guida.

Gli accertamenti, nei giorni scorsi da parte degli agenti della Stradale del capoluogo pontino hanno, in particolare, riguardato un cantiere stradale non segnalato ai sensi di legge, sulla strada provinciale Picarello.

Gli agenti di Polizia stradale incuriositi dalla presenza di un trattore

Nel corso delle attività di verifica i poliziotti sono stati incuriositi dalla presenza di un trattore che stava svolgendo lavori di falciatura della banchina. È apparso subito evidente al personale di Polizia che l’operaio aveva difficoltà nella gestione del mezzo rischiando di finire nel fossato adiacente.

L’operaio era sprovvisto di patente di guida

A quel punto l’interesse degli agenti è stato rivolto al veicolo agricolo, al cui conducente si rivolgevano per invitarlo a interrompere la marcia anche al fine di evitare eventuali incidenti. Immediatamente, come è consuetudine in questi casi, sono scattati gli accertamenti sul mezzo e sull’operaio alla guida, e dai controlli è emerso che il conducente del trattore dotato di trinciatrice, non aveva mai conseguito la necessaria patente di guida.

Multa salata per le irregolarità riscontrate nel cantiere

Venivano pertanto elevate sanzioni per 6.450 euro, per la guida senza patente, per incauto affidamento del veicolo e per l’installazione senza preventiva segnalazione del cantiere stradale oltre al fermo amministrativo del mezzo.