Caporalato e immigrazione clandestina, vasta operazione della Polizia: blitz anche in Provincia di Latina (VIDEO)

Questa mattina la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione nelle province di Barletta-Andria-Trani, Cuneo, Foggia, Latina, Matera, Prato, Reggio Calabria e Trapani, finalizzata a contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro connesso all’immigrazione illegale.

Sono state eseguite perquisizioni, controlli e verifiche nei confronti di soggetti, esercizi commerciali e basi logistiche riconducibili allo sfruttamento della manodopera di cittadini extracomunitari irregolari. Tredici in tutto le persone arrestate, comminate multe ed eseguiti sequestri – anche di droga – da parte delle forze dell’ordine. In particolare in provincia di Latina, le attività hanno interessato diversi esercizi commerciali gestiti da cittadini nordafricani, dove sono impiegate maestranze extracomunitarie, nonché l’area territoriale di Cisterna di Latina, dove hanno sede aziende agricole che ricorrono a diffuse forme di sfruttamento del lavoro.

Le operazioni

Le attività sono state condotte dal Servizio centrale operativo e dalle Squadre mobili provinciali, con il supporto delle SISCO, dei Reparti prevenzione crimine e di alcune unità di elicotteristi, in sinergia con personale specialistico delle ASL e dei competenti ispettorati del lavoro, impiegando sul territorio nazionale oltre 300 operatori della Polizia di Stato. L’operazione è stata orientata, in particolare, ad effettuare controlli combinati presso diversi punti di raccolta di lavoratori stranieri irregolari, destinati a svolgere, al di fuori della prevista normativa, giornate lavorative in aziende agricole, opifici o esercizi commerciali, frequentemente riconducibili a cittadini stranieri. Il dispositivo in campo, attuato in aree ad alta densità criminale per lo sfruttamento del lavoro irregolare, ha valorizzato il patrimonio informativo acquisito dalla Polizia di Stato nell’ambito della costante azione di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed ai network criminali transnazionali dediti al traffico di migranti, nonché alle forme di sfruttamento della manodopera straniera.

A conclusione delle attività svolte sul territorio nazionale, risultano: