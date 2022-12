Caso Soumahoro, spunta il video che incastrerebbe l’Onorevole

Il caso Soumahoro continua a far parlare di sé. Le indagini stanno andando avanti e con il passare del tempo la vicenda si arricchisce di nuovi particolari. Oggetto di attenzione quest’oggi un video mandato in onda dal programma satirico Striscia la Notizia dove l’Onorevole Soumahoro sembra tutt’altro che estraneo ai fatti che vedono attualmente indagate sua moglie e sua suocera per quel che riguarda la gestioni delle cooperative di migranti a Latina e provincia.

Caso Soumahoro e i 640 mila euro spariti dalla coop della moglie. Murakatete: ‘In quel periodo ero incinta’

Il caso Soumahoro e il video di Striscia la Notizia

Nel video mandato in onda dal programma satirico Striscia la Notizia, ‘si vede Soumahoro mentre inaugura una casa dei diritti della Lega Braccianti proprio a Latina, e proprio nella cooperativa Karibu gestita dalla suocera Marie Therese Mukamitsindo’, spiega Striscia. ‘Inoltre, si vede nel video, alcuni dei partecipanti all’inaugurazione indossano pure la maglietta di Aid Italia, agenzia che fa capo al cognato di Soumahoro, Micheal Rukundo, anche lui indagato. Strano che Soumahoro, avendo una sede lì, non sapesse nulla di quello che succedeva nel centro dove i migranti veniva maltrattati’, racconta ancora Striscia.

Il servizio

Il servizio mandato in onda da Striscia non si è concentrato solamente sul caso Soumahoro ma ha parlato anche dei fondi dalla Lega braccianti dei quali non si sa più nulla, dopo le accuse, raccolte dall’inviato di Striscia Pinuccio dei suoi due ex soci. Il tg satirico ha iniziato a contattare l’Onorevole per intervistarlo a partire dal 25 ottobre scorso ed ha poi elencato una serie di diciassette domande alle quali vorrebbe una risposta. Tra gli interrogativi ci sono: ‘Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia’? ‘Ha mai fatto il bracciante agricolo in Italia?’