Cena ‘gratis’ al ristorante, fa uscire il figlio di nascosto e poi taglia la corda: il titolare pubblica le foto su Facebook

Avrebbe fatto uscire di nascosto il figlio di 11 anni e si sarebbe poi allontanata con una scusa dal ristorante in cui avevano mangiato poco prima. Senza pagare. Il tutto è stato però ripreso dalle telecamere del locale con le immagini pubblicate poi dal proprietario per documentare l’accaduto.

Non paga la cena al ristorante a Latina

“Devo andare in bagno“, questa la scusa che la donna avrebbe utilizzato per allontanarsi dal locale situato a Latina (L’arco, ndr). Non prima però di aver fatto uscire il figlio di 11 anni da un’altra porta. Scoperto l’accaduto il titolare si è sfogato sui social. “Le consiglio di tornare a pagare il contro altrimenti le prossime foto le pubblico anche con la sua faccia”. Il post, in breve tempo, è diventato virale scatenando numerosi commenti.