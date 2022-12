Cisterna, colpo grosso in un’ azienda agricola: rubati due mezzi dal valore di oltre 80mila euro

Cisterna di Latina. Erano stati rubati nel mese di novembre e il legittimo proprietario ne aveva denunciato il furto. A seguito di specifiche indagini, i due mezzi agricoli dal valore commerciale di oltre 80mila euro sono stati rinvenuti all’interno di un complesso industriale abbandonato. Attualmente in corso le indagini della polizia per risalire all’identità dei responsabili.

Il ritrovamento e il valore dei mezzi rubati

Il ritrovamento dei mezzi è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 2 dicembre, quando i poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Cisterna di Latina, all’esito di una specifica attività investigativa, hanno trovato in un complesso industriale abbandonato di Cisterna un camion Iveco Daily ed un mezzo d’opera telescopico utilizzato anche nell’edilizia. I due mezzi avevano un valore commerciale di oltre 80.000 euro e sono stati poi riconsegnati al legittimo proprietario.

Le indagini della polizia

Quest’ultimo era il titolare di un’azienda agricola del posto, il quale ne aveva subito il furto nello scorso mese di novembre. Tuttora in corso le indagini da parte della Polizia per una piena identificazione degli autori del furto nonché per ostacolare un fenomeno sempre più diffuso che penalizza gravemente gli imprenditori del settore.