Con il coltello conficcato nel petto si presenta al Pronto Soccorso: poco prima la furibonda lite

Una discussione in centro a Latina è finita a coltellate. Una lite tra due stranieri, nata come sempre da una discussione, per motivi ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori della Polizia, è finita a coltellate.

I due uomini sono stati trasportati in ospedale

A dare l’allarme sono stati i sanitari dell’ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo pontino che si sono visti arrivare al Pronto soccorso i due feriti, uno dei quali ancora con la lama conficcata nel petto. Scene da film per i medici del presidio ospedaliero che, dopo aver prestato le prime cure ai due uomini, hanno avvertito la Questura che ha avviato immediatamente le indagini per ricostruire la vicenda.

Le indagini

Nessuno dei due feriti versa in pericolo di vita e, in particolare, uno dei due, dopo essere stato medicato è stato a lungo sentito dagli inquirenti per accertare i fatti. Una prima dinamica di quanto avvenuto è stata possibile nell’immediato.

Cosa è successo

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 giugno, nel quartiere Nicolosi a Latina sarebbe scoppia la furibonda lite sfociata nell’aggressione con i coltelli. La Polizia è anche stata avvertita di quanto stava succedendo ed è corsa sul posto, quando ormai, però, era tornata la calma. In ospedale, poi, hanno trovato i due uomini entrambi feriti. Uno aveva riportato una ferita profonda al braccio, l’altro invece con il fendente conficcato nel petto.

I poliziotti sono al lavoro non solo per cercare di capire quali siano stati i motivi dell’alterco, finito nel sangue, ma anche per verificare se oltre ai due feriti ci fossero altre persone coinvolte.