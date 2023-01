«Dammi i soldi o ti ammazzo»: rapina all’Eurospin, ora è caccia al ladro

Latina. Attimi di paura all’interno di un supermercato. Un uomo con il volto travisato ed armato di coltello ha fatto irruzione nel locale minacciando i dipendenti del supermercato affinché gli consegnassero i soldi presenti nelle casse. Una rapina bella e buona quella messa a segno, a seguito della quale il malvivente è scappato. Attualmente in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire alla sua identità.

Non paga la escort, tenta di violentarla, la rapina e la massacra di botte: presi a pugni anche i poliziotti

La rapina al supermercato Eurospin

I fatti sono avvenuti lo scorso 30 dicembre nel supermercato Eurospin in via Paganini a Latina. Qui, come detto, un uomo dal volto travisato ha fatto irruzione nel locale minacciando con un coltello da cucina i dipendenti affinché gli consegnassero l’importo presente nelle casse. Dopo aver messo a segno la rapina, il malvivente è scappato. Subito scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli uomini della Squadra Volante di Latina. L’uomo ha scelto di agire a ridosso della chiusura del supermercato e secondo le prime testimonianze è apparso piuttosto agitato nel mettere a segno il colpo.

Le indagini

Compiuta la rapina, il malvivente è scappato facendo perdere le proprie tracce. In corso le indagini della Polizia di Stato per risalire alla sua identità. Utili al proseguo delle indagini potrebbero rivelarsi anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Intanto, la caccia al ladro è aperta.