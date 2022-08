‘Datemi il metadone’: minaccia gli infermieri, poi si scaglia a ‘bottigliate’ contro gli agenti

Pretendeva una sorta di ‘anticipo’ del proprio piano terapeutico a base di metadone. Ma al rifiuto, anziché andare via, ha pensato bene di scagliarsi contro il personale sanitario del SERD di Latina, in via Guido Reni. L’episodio di ‘follia’ giovedì scorso, nella tarda mattinata.

Le minacce agli agenti

Sul posto sono intervenuti, dopo la segnalazione al 112, gli agenti di Polizia. Che qui, al SERD, hanno trovato un uomo in preda a una crisi di collera. Una volta verificati i fatti, anche i poliziotti sono stati aggrediti: l’uomo, infatti, ha tentato prima di colpirli con una bottiglia di vetro, poi si è scagliato come una furia contro di loro, danneggiando anche l’autovettura di servizio.

L’arresto

L’aggressore è stato quindi bloccato, non senza difficoltà. Un agente, infatti, è stato colpito e ha riportato lesioni personali. L’uomo, invece, è stato tratto in arresto e dovrà rispondere dei reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a P.U.. Lui è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, ma presto dovrà presentarsi davanti al Tribunale di Latina.