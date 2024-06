Entra in camera da letto dell’anziano in piena notte, lo picchia e lo rapina

E’ riuscita ad entrare nella casa dell’anziano sorprendendolo nel cuore della notte. Dopodiché l’ha picchiato costringendolo a consegnargli il denaro che aveva con sé. Poi gli ha portato via anche il cellulare per impedirgli di chiedere aiuto. La vicenda che arriva dalla provincia di Latina.

Rapina violenta in provincia di Latina, precisamente dalla zona di Lenola. Una giovane malvivente di 25 anni ha malmenato un anziano della zona dopo averlo sorpreso nel suo letto mentre dormiva in piena notte. Pugni, schiaffi, fino a costringerlo ad alzarsi e a consegnargli tutto quello di valore che aveva con sé. Soldi, bancomat e pure il cellulare.

Rapina violenta a Lenola (Latina)

La ragazza era entrata in casa dopo aver forzato il portone d’ingresso dell’abitazione dell’anziano, un uomo classe ’54 (70 anni, ndr) del posto. Quindi lo ha raggiunto nella camera da letto e, dopo averlo colpito con pugni e schiaffi, l’ha costretto a seguirla sino ad uno sportello bancomat lì vicino. Una volta entrata in possesso, nuovamente con la forza, della carta bancomat e del relativo pin, ha prelevato a quel punto indebitamente del denaro.

Magro il bottino, appena 50 euro, non è chiaro se per mancanza di disponibilità presso lo sportello o magari per non destare sospetti – magari nei familiari – prelevando una somma troppo alta. Sta di fatto che poi però la giovane è tornata con l’uomo nella casa dove è riuscita a scovare altri 1.000 euro nascosti sotto al materasso. Infine, arraffato il cellulare, la giovane è fuggita via.

L’arresto

L’anziano, ancora sotto choc, è riuscito fortunatamente a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri unitamente ai sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato presso il nosocomio di Terracina per le cure del caso. Contestualmente i Militari hanno iniziato le ricerche della malvivente che, da quanto si apprende, si sono concluse ieri quando è stata rintracciata. Si tratta di una ragazza di 25 anni residente anche lei a Lenola che al momento risulta denunciata in stato di libertà “per il reato di rapina aggravata, lesioni ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.