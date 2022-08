Gratta & Vinci da 2 milioni di euro: la fortuna bacia Latina

Colpo fortunato a Latina, dove una cliente del Tabacchi As di Latina in via Isonzo ha vinto 2milioni di euro giocando al Gratta e Vinci.

A Latina la vincita da 2milioni di euro

Il tagliando è stato grattato alle 10.08 ma le generalità del vincitore resteranno segrete. Si tratta della vincita più grande registrata con un Gratta e Vinci a Latina. In tutta Italia invece c’erano solo due Gratta e Vinci da 2 milioni di euro.

Un tabacchi fortunato

Nel fortunato tabacchi di via Isonzo già a luglio sono stati vinti 100mila euro con la serie I Numerissimi, tagliandi da 5 euro. Nello stesso esercizio commerciale già nel 2017 un biglietto di “Miliardario” permise una vincita di 100mila euro.