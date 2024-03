Ho mal di pancia”: medici gli scoprono un tubo di gel nel retto

Un tubo di gel nel retto manda in tilt gli operatori sanitari del Santa Maria Goretti di Latina: l’uomo accusa dolori intestinali, ma scappa.

Arriva in ospedale con forti dolori intestinali. L’uomo ammette di provare dolore da qualche ora. Lo stomaco sottosopra. Indica la pancia in maniera vaga e senza riferimenti precisi. A fare chiarezza ci pensano gli addetti ai lavori del Santa Maria Goretti di Latina dove il paziente ha svolto le pratiche di accettazione.

A quel punto gli operatori sanitari fanno i dovuti accertamenti con controlli mirati e i dubbi diventano certezze: ha un tubo di gel nel retto. La sostanza lubrificante viene spesso usata nell’intimità, ma non solo. È stato più volte consigliato all’uomo di operarsi. I medici erano già pronti per l’operazione di estrazione.

Dolori alla pancia e bruciore di stomaco: ha un tubo di gel nel retto

Se non fosse che l’uomo, approfittando della confusione, si è rivestito ed è scappato. Non c’è stato nulla da fare. I medici hanno provato a rintracciarlo: le ricerche continuano ancora senza successo. Non è la prima volta che negli ospedali del Lazio arrivano pazienti con oggetti particolari all’interno del corpo.

Ciascuno con motivazioni diverse, stavolta il paziente è scappato per l’imbarazzo. Questa, per il momento, è l’ipotesi più accreditata. Gli operatori sanitari della struttura fanno appello al buon senso dell’uomo e si rivolgono alla stampa per sottolineare che le conseguenze di un mancato intervento potrebbero essere piuttosto gravi.

Leggi anche: Studio dentistico ‘clandestino’: 52enne esercitava la professione senza alcun titolo

Il paziente rifiuta l’operazione

L’operazione è di routine, ma se non si agisce per tempo le ripercussioni saranno piuttosto importanti. Ecco perchè medici e infermieri lo stanno cercando ovunque. Attualmente restano solo punti interrogativi e una certezza: più tardi si agisce e peggio sarà per le sue condizioni.