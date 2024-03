Incendio in provincia di Latina: momenti di paura per una coppia di anziani | FOTO

Momenti di apprensione poco fa in provincia di Latina. A causa di un incendio scoppiato in un’abitazione si registrano due persone intossicate, fortunatamente in modo non grave. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Nel corso di questo pomeriggio nel Comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) si è verificato un incendio che ha riguardato la sala da pranzo di un’abitazione dove all’interno erano presenti i proprietari, marito e moglie rispettivamente di 73 e 64 anni. La coppia è stata immediatamente soccorsa dal personale dei Vigili del Fuoco, giunti da Castelforte, e dai Carabinieri della Stazione di Scauri e Minturno intervenuti sul posto. I due anziani hanno avuto un’intossicazione (leggera da quanto si appende) dovuta alla combustione di alcuni arredi posti vicino al caminetto. Fortunatamente la coppia non ha avuto altre conseguenze più gravi e nemmeno la loro l’abitazione. Ma soltanto un grande spavento, con l’allarme prontamente rientrato.