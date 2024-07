Incendio in un capannone industriale: in fiamme deposito di medicinali

L’allarme per un vasto incendio in un capannone industriale è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, 15 luglio. Una fitta colonna di fumo ha allarmato i dipendenti dell’azienda e anche i residenti che hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Latina.

Sul posto, nella zona industriale, adiacente la SS 156 dei Monti Lepini, nel territorio comunale di Latina sono accorsi gli uomini del Vigili del fuoco per cercare di sedare le fiamme che avevano avvolto una struttura di circa 5000 mq, adibito a magazzino farmaceutico.

Vasto l’incendio che ha messo in pericolo anche le aziende vicine

I soccorritori si sono attivati immediatamente per spegnere il rogo e anche per evitare che l’incendio si propagasse andando a interessare anche alle altre aziende adiacenti. Si sono trovati di fronte fiamme persistenti che hanno necessitato di un intervento andato avanti fino a stamattina.

L’intervento è andato avanti tutta la notte e la mattina di oggi

Sul posto squadre VF da Aprilia, Terracina e Latina con il supporto di autobotti vf e Protezione Civile, oltre a 118 carabinieri e polizia di stato. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte e nella giornata odierna, mentre restano ancora ignote le cause del rogo, sono, infatti, ancora in corso indagini utili a stabilirne l’origine.