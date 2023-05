Incidente crea il caos sulla Pontina, scontro tra un tir e un’auto: traffico paralizzato

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 maggio, sulla Pontina all’altezza dell’uscita per via Selciatella, in direzione Latina, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare aiuto ai conducenti dei mezzi incidentati e gestire la viabilità che ha avuto forti ripercussioni, visto che i due mezzi hanno completamente ostruito la carreggiata.

Dopo lo scontro tra i due mezzi il traffico è andato in tilt

Al momento non è chiaro quali siano le condizioni dei due automobilisti coinvolti. Di certo, però, i disagi per la viabilità sono notevoli. Si registrano, infatti, lunghe code. Fortissimi i disagi per gli automobilisti che si trovano incolonnati in attesa che i mezzi di soccorso portino a termine le operazioni e le forze dell’ordine effettuino tutti i rilievi utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica del sinistro.

Ramo sulla carreggiata ha creato altri problemi alla viabilità

Sempre sulla Pontina nella mattina di oggi, si è staccato un ramo che è finito sulla carreggiata provocando altri disagi per quanti stavano viaggiando sulla Statale 148. Immediata la richiesta di aiuto anche alla Polizia stradale di Aprilia, immediatamente accorsa per garantire la sicurezza sul tratto di strada interessato.