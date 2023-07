Incidente mortale a Pontinia: la vittima è Adriano Maggi

Ha perso la vita questa notte, in un terribile sinistro verificatosi nel territorio di Pontinia, sulla Migliara 53. La vittima è il 49enne Adriano Maggi. Nel momento dei fatti l’uomo, residente nella città di Sabaudia, era a bordo della propria motocicletta, una Harley Davidson, quando ne ha improvvisamente perso il controllo, rovinando violentemente sul guardrail. Un impatto che non gli ha, purtroppo, lasciato scampo. Vani i tentativi di salvargli la vita. Giunto sul posto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

L’incidente stanotte a Pontinia e la vittima Adriano Maggi

Come dicevamo, i fatti sono avvenuti questa notte sulla Migliara 53 e le cause del terribile sinistro sono ancora in fase di accertamento. Non è esclusa l’ipotesi – attualmente da verificare – che a far perdere il controllo del mezzo all’uomo possano essere stati i tanti avvallamenti presenti nel tratto di strada incidentato. Una volta fatto scattare l’allarme, oltre ai sanitari del 118, sono giunti sul posto anche i carabinieri, ai quali spetterà adesso ricostruire la dinamica del sinistro costato la vita al 49enne. Una morte inaspettata quella che ha colpito l’uomo e che ha scosso l’intera cittadina di Sabaudia.

I messaggi di cordoglio

Momenti delicati e difficili quelli che sta vivendo in questo momento la famiglia. La morte di Adriano Maggi lascia un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno avvicendando sui social nel corso di queste ore. “Tutta la Undertaker Family si unisce al dolore della famiglia di Adriano Maggi per la sua scomparsa. Le nostre più sentite condoglianze”, queste, ad esempio, le parole del Club Motorcycles Undertaker Family Latina. Ed ancora, un semplice ma sentito: “Ci mancherai”. Una morte improvvisa quella del 49enne che ha lasciato tutti sgomenti e che solo il passare del tempo potrà lenire e rendere, piano piano meno dolorosa.