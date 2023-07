Incidente mortale a Pontinia: schianto nella notte, perde la vita un motociclista

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato questa notte a Pontinia, sulla Migliara 53. Qui un uomo ha perso la vita mentre era a bordo della propria motocicletta, vani i soccorsi. Per cause ancora in via di accertamento, il centauro ha perso il controllo del mezzo finendo sul guardrail a bordo della carreggiata. Un impatto violento, inutili i tentativi di salvargli la vita.

Roma, terribile incidente sulla Cassia: tre auto coinvolte e cinque feriti

L’incidente mortale stanotte sulla Migliara 53

Attualmente, la ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri, giunti sul posto a seguito dell’incidente. Tuttavia, stando ad un primissimo riscontro, la vittima – un uomo di 49 anni – era alla guida della propria moto quando, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa contro il guardrail. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Simone Di Maria morto in un incidente sulla Pontina

Le strade pontine continuano, purtroppo, ad essere teatro di pericolosi e mortali incidenti.Solo pochi giorni fa, infatti, il 27enne Simone Di Maria ha perso la vita in un terribile incidente sulla Pontina. Il sinistro si è verificato lo scorso 5 luglio intorno alle 2.10. L’auto percorreva la SS 148 in direzione Roma quando, improvvisamente, il giovane ha perso il controllo della Smart ed è finito fuori strada. Ribaltatosi più volte, vani i tentativi per salvargli la vita.

Secondo i primi accertamenti, nel sinistro nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sembrerebbe quindi trattarsi di un incidente autonomo. Fatto subito scattare l’allarme, sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 ma ormai era troppo tardi. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia che hanno effettuato un accurato sopralluogo. Adesso, spetterà a loro ricostruire con precisione la dinamica del sinistro che è purtroppo costato la vita al 27enne.