Latina, 16enne violentata: oggi l’udienza di convalida dell’arresto. Lo stupratore: “Non è andata così”

Fermato domenica mente si nascondeva dietro una fabbrica a Pontenuovo – nel vicino territorio di Sermoneta, in provincia di Latina – D., D., M., l’uomo accusato di aver aggredito la coppietta appartata in una minicar e poi di aver sequestrato e violentato una ragazza di 16 anni. Ora, il 30enne romeno rigetta le accuse degli inquirenti, negando i fatti che lo vedrebbero protagonista: “Non l’ho violentata”, questa la sua versione dei fatti che è ancora tutta da accertare.

I fatti sono avvenuti lo scorso 3 maggio. Subito partite le indagini da parte della polizia volte a consegnare alla giustizia l’uomo, resosi responsabile prima di un‘aggressione e poi di uno stupro con tanto di sequestro. Si terrà oggi l’udienza di convalida dell’arresto del 30enne romeno, durante la quale è molto probabile che l’uomo ribadisca quanto già detto nell’interrogatorio di garanzia, ovvero che “non è vero che le cose sono andate così”. L’aggressione non è nuovo alle forze dell’ordine, infatti, nel suo passato ci sono anche accuse legate agli stupefacenti, nonché a maltrattamenti verso due connazionali.

I fatti

Stando al racconto della coppia una volta arrivati nella fabbrica abbandonata, un ex zuccherificio di Latina Scalo, avrebbero incontrato l’uomo. Dapprima si scambiano qualche parola, non potendo mai immaginare quanto sarebbe accaduto da li a pochi minuti. Lui fumava del crack mentre la coppia – 16 anni lei e 18 lui – afferma di non aver consumato stupefacenti. Poi dalle parole si è passati alla maniere forti. L’aggressione è avvenuta nel giro di pochi minuti: il 30enne ha dapprima colpito il ragazzo, poi rapito la giovane nella microcar, sequestrandola per 4 ore e violentandola. La ragazza viene trovata in stato di choc la mattina dopo. Ric0nosciuto dalle foto segnaletiche, l’uomo – come già detto – è stato fermato domenica scorsa ed ora dovrà raccontare ancora una volta la propria versione dei fatti.