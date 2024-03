Latina, 99enne cade nella casa di cura e muore: tre indagati per omissione di soccorso

Una tragedia quella che si è consumata in una casa di cura per anziani di Latina. Un’ospite di 99 anni sembra sia caduta accidentalmente all’interno della casa di riposo riportando lesioni più serie per le quali ha necessitato di un intervento chirurgico presso l’ospedale del capoluogo Pontino, il Santa Maria Goretti. Purtroppo le conseguenze di quella caduta sono state estremamente serie, tanto da non dare scampo alla nonnina che è morta il 13 febbraio scorso a seguito di emorragia cerebrale.

Tre dipendenti della casa alloggio per anziani indagati per omissione di soccorso e lesioni

Una vicenda sulla quale è stato aperto un fascicolo di inchiesta che ha portato al centro dell’indagine per omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali in ambito sanitario tre dipendenti della struttura, due donne e un uomo, rispettivamente di 21, 74 e 52 anni.

L’operatore sanitario e due responsabili della struttura non avrebbero dato l’allarme

I tre indagati, nella loro qualifica di operatore sanitario e responsabili di comunità alloggio per anziani situata a Latina, secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, in assenza di linee guida e protocolli in merito, avrebbero omesso di dare immediatamente l’allarme e chiedere l’intervento dei soccorsi e pertanto sono stati denunciati dai Carabinieri della locale stazione che stanno svolgendo le indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.