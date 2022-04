Latina, a tutta velocità su un’auto rubata e con telaio contraffatto: nei guai cittadino francese

Non solo supera i limiti di velocità ma guida un’auto rubata e con il telaio contraffatto. Dovrà ora rispondere di riciclaggio di veicolo un cittadino francese fermato dalla Polizia Stradale di Latina.

I controlli della Polizia Stradale: fermato cittadino francese

L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Latina per il superamento del limite di velocità. Alla guida di una Peugeot 3008 di colore bianco con targa francese, l’uomo non era in grado di fornire la documentazione relativa all’automezzo, né la propria patente di guida.

Accompagnato negli uffici della Sezione Polizia Stradale di Latina per i necessari accertamenti, emergeva che il soggetto risultava essere titolare di patente di guida francese in corso di validità e che il veicolo non risultava oggetto di ricerche. Mancando la documentazione dell’automobile, gli agenti procedevano ad un controllo più accurato del mezzo, constatando alcune anomalie riconducibili al numero di telaio.

Con l’ausilio di personale specializzato appartenente alla Squadra di P.G., si accertava che il numero identificativo del telaio risultava contraffatto: in particolare, era stato asportato il numero di telaio originale del veicolo, attraverso una manipolazione del tratto di lamiera ove è impresso dalla casa costruttrice e stampigliato ad hoc. Alla luce di tali verifiche, l’autovettura veniva posta sotto sequestro e il cittadino francese denunciato all’A.G. per riciclaggio di autoveicolo. Inoltre l’auto a seguito di successivi accertamenti, è risultata compendio di furto perpetrato in Francia ai danni di un privato cittadino d’oltralpe.