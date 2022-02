Latina, appuntamento imperdibile per il Carnevale 2022: orari, eventi e gli artisti che si esibiranno

Latina. Carnevale è pur sempre Carnevale, e gli appuntamenti per trascorrerlo al meglio non mancano nella città di Latina, con tante attività per grandi e piccini. Da segnalare, certamente, l’evento che si terra proprio domenica 27 febbraio, a partire dalle ore 16.00. Ci sarà un appuntamento imperdibile all’interno dell’area pedonale del centro storico a cura di MArteLive. Un festival multidisciplinare che organizza appuntamenti culturali a livello nazionale e locale. Ecco tutti gli artisti imperdibili che si esibiranno:

Sara Cambi in “POIS POIS” spettacolo di Teatro Circo;

spettacolo di Teatro Circo; Yari in “Un sorriso a voi e cento a me” spettacolo di clowneria;

Daniela Cardellini in “Dany e la Giocoleria”;

Fabiana la Trampoliera;

Smilf Street Band ;

; Compagnia di Teatralto spettacolo di Commedia dell’Arte.

Latina, un carnevale imperdibile

Tutto pronto per Carnevale, allora, in città. A partire dalle ore 16.00,tutti gli artisti si ritroveranno all’ingresso dell’area pedonale di Corso della Repubblica insieme alla Smilf Street Band per dare il via alla parata. Alle 16.30, poi, i singoli artisti si posizioneranno per mettere in scena i loro spettacoli in quattro postazioni individuate in:

Corso della Repubblica angolo Via Eugenio di Savoia;

Via Umberto I angolo Via Eugenio di Savoia;

angolo Via Eugenio di Savoia; Corso della Repubblica-Piazza del Popolo;

Via Diaz.

Alle 17.30 si terrà una seconda parata, sempre all’interno dell’area pedonale con la Smilf Street Band accompagnata da Fabiana la Trampoliera. La fine degli eventi è prevista per le ore 18.00.

Le parole dell’Assessora sull’evento

L’Assessora alla Cultura Laura Pazienti: «Abbiamo deciso di organizzare i festeggiamenti di Carnevale con una formula prudente, nel rispetto delle misure anti-Covid cui siamo ancora sottoposti. Ovviamente chiediamo a tutti di partecipare prestando la massima attenzione al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo. Non volevamo assolutamente negare un momento di festa alle bambine e ai bambini di Latina, anche per mantenere ferma la fiducia nel poter superare questo brutto periodo e riaccendere la voglia di stare insieme. Inoltre, gli artisti di strada sono la testimonianza di una delle più antiche culture, l’arte circense, quella dei saltimbanchi, dei clown e della giocoleria, la commedia dell’arte e il teatro dell’improvvisazione. Forme che sarebbe bello tornare ad apprezzare come una volta, perché rappresentano una delle vie più autentiche lungo le quali passa l’arte dello spettacolo dal vivo».