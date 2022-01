Latina. Un investimento critico questa mattina presto, ai danni di una piccola bimba di 7 anni che stava andando verso la scuola della città per le lezioni del giorno. Si trovava insieme alla madre, e stavano percorrendo via Cilea, nei pressi del quartiere ex Q4. Lì nei pressi, si trova l’istituto in cui la bimba sarebbe dovuta giungere.

La dinamica dell’incidente di Latina

Durante il percorso, però, qualcosa le ha impedito di arrivare dai suoi compagni: un’automobile l’ha presa in pieno, investendola e sbalzandola di qualche metro. La piccola è stata immediatamente trasportato all’Ospedale S.M. Goretti in condizioni abbastanza critiche. Sul posto, immediatamente intervenuta anche la Polizia Locale per le indagini e i rilievi del caso.