Botte da orbi tra due adolescenti, mentre un gruppo di loro coetanei, probabilmente anche “amici”, li guarda e li incita a picchiarsi ancora e sempre più forte. Il tutto viene ripreso dall’occhio implacabile di una videocamera di un cellulare, in mano a uno dei ragazzi testimoni di questo brutto episodio di violenza. E’ successo nei giorni scorsi a Latina, ma l’episodio è emerso solo oggi, perché il video è finito in rete, nella pagina social “Risse Italiane” ed è rapidamente diventato virale.

Lite a Latina, botte da orbi tra adolescenti

Nel video si vedono chiaramente due giovani che, sotto i portici dell’ex Intendenza di Finanza di Piazza del Popolo, in pieno centro a Latina, iniziano a picchiarsi violentemente. Un vero e proprio combattimento a suon di cazzotti, con l’incitamento da parte del pubblico. Ed è proprio il vociare dei ragazzi che attorniano i due contendenti che “monta” ancora di più la rabbia dei due adolescenti, che se le danno senza pietà.

Nessuno interviene per dividerli o per cercare di riportare la calma, anzi, al contrario, si tenta di alzare sempre di più i toni, come se la piazza fosse un ring. «Dagliene una fatta bene», grida uno di questi. “Dajelo“, “Calcio“, si sente ancora. Urli da stadio, mentre qualcuno riprende. Bravi ragazzi, che in branco si trasformano in mostri senza pietà.