Latina: Casapound in aiuto delle famiglie in difficoltà

“L’impegno nel sociale non è certo una novità per CasaPound, che è stata al fianco del popolo italiano durante tutte le emergenze che l’Italia si è trovata ad affrontare negli ultimi anni” . Lo dichiara in una nota CasaPound Latina.

“Una esperienza nata a seguito del tragico terremoto dell’Aquila, quando i volontari di Cpi si trovarono a gestire il magazzino del campo di Poggio Picenze, nel cuore dell’Abruzzo devastato dal sisma, e proseguita con il lungo impegno a fianco della protezione civile a Bondeno, in Emilia Romagna, e ancora ad Amatrice, dove i militanti del movimento la notte del 24 agosto 2016 furono tra i primi a portare soccorso nella cittadina sepolta dalle macerie.

Un’attività – sottolinea CasaPound – portata avanti dai militanti anche nel quotidiano grazie all’impegno nelle attività di Protezione Civile, che ci vedono in prima linea ogni giorno nelle strade di tutta Italia per dare assistenza agli italiani in difficoltà. Così anche in questo drammatico momento storico della nostra nazione, nel rispetto delle norme di sicurezza, a Latina stiamo provvedendo a consegnare pacchi di generi alimentari alle famiglie assistite dal servizio Dillo a CasaPound e a quelle che ci hanno chiesto aiuto.

Come sempre CasaPound risponde presente”.