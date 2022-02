Latina, colpo… mancato al postamat: ladri maldestri tagliano l’ATM ma non prendono le banconote

Hanno tagliato con molta cura la parte anteriore del postamat, con l’intenzione di collegare poi un congegno, solitamente una sorta di computer, per far uscire le banconote in automatico. Ma qualcosa è andato storto, e la loro “fatica” è andata sprecata.

Latina: rapina al postamat

E’ successo a Latina, in zona Q5. Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio alcuni malviventi si sono recati nell’ufficio postale di Largo Cesti, al civico 8. Una volta arrivati davanti al postamat, sono riusciti a tagliarne la parte anteriore.

Poi, quando ormai il lavoro era concluso, sono fuggiti senza prelevare le banconote, lasciando la parte anteriore dell’ATM “penzolante” e con la possibilità di prelevare le banconote. Ad accorgersi dell’accaduto gli impiegati della posta, il mattino dopo, all’apertura degli uffici.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, che hanno avviato le indagini per cercare di rintracciare gli autori del tentato furto.