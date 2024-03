Latina, controlli ad Alto Impatto autorizzati dalla Questura: identificate 140 persone, espulso uno straniero irregolare

Latina, proseguono i controlli ad Alto Impatto sul territorio contro qualsiasi forma di degrado e irregolarità: il report.

Latina, in costante aggiornamento ed evoluzione le operazioni ad Alto Impatto sul territorio per prevenire e debellare qualsiasi forma si degrado e irregolarità. Reati di vario genere o atti di trascuratezza legati al decoro urbano e ulteriori manchevolezze che potrebbero sfociare in reati di vario tipo.

Le autorità setacciano la zona di Latina con la solita circospezione, i rappresentanti della Polizia di Stato – negli ultimi giorni – hanno dato seguito ai controlli nei quartieri Q4 e Q5 per agevolare identificazioni e operazioni concordate. Nella fattispecie le persone fermate e identificate sono state 140, mentre i veicoli attenzionati 109. Successivamente si è passati a controlli più dettagliati e anche stavolta da padrone l’ha fatta la droga: il traffico di stupefacenti prosegue per le strade del Lazio e coinvolge anche Latina.

Leggi anche: Roma, anziani derubati nei parcheggi dei supermercati: il trucco della banda per distrarli

Latina, continuano i controlli nei quartieri: il report ad Alto Impatto

Proprio per questo è stato denunciato un uomo di origine straniera – regolarmente registrato sul territorio – che era in possesso di sostanze in modica quantità. Successivamente, invece, è stato espulso un altro straniero per reati contro il patrimonio ed evidenti irregolarità con le pratiche di soggiorno.

La situazione è rientrata non appena i controlli sono stati ultimati ed è emerso come l’uomo avesse già precedenti penali per cui era stato arrestato, presentando ulteriori incongruenze nelle documentazioni disponibili. L’intervento delle autorità si è rivelato provvidenziale.