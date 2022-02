Latina, estetista si spaccia per fisioterapista: scoperta e denunciata

Era un’estetista, ma si spacciava per fisioterapista. E si faceva pagare ovviamente come tale per le sue prestazioni. Nel suo studio apparivano addirittura gli attestati delle false lauree, in medicina e fisioterapia, per rassicurare i pazienti sulla sua bravura.

E infatti di pazienti ne aveva molti, ai quali addirittura consigliava medicinali, trovati nello studio che utilizzava per le terapie. Ma nei giorni scorsi la donna è stata scoperta nel corso di una serie di controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, mirati al contrasto dell’abusivismo e degli illeciti commessi in materia di professioni sanitarie.

Estetista si spaccia per fisioterapista: scoperta e denunciata

L’estetista, che operava nel centro di Latina, è stata denunciata dai Carabinieri del N.A.S. di Latina al termine di un’articolata attività investigativa. La finta fisioterapista, andando ben oltre le proprie funzioni e competenze, effettuava illecitamente prestazioni sanitarie di fisioterapia riabilitativa all’interno di un’abitazione nella sua disponibilità, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.

A seguito di specifico decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, che ha coordinato le indagini, la copiosa documentazione comprovante l’illecita attività (medicinali, false lauree di medicina e fisioterapia e agende riportanti nominativi dei pazienti, tipo di prestazione effettuata ed onorari percepiti) è stata sottoposta a sequestro. I carabinieri hanno così interrotto la prosecuzione dell’illecito e contestavano alla donna il reato di esercizio abusivo della professione di fisioterapista.