Latina, girava per la città indossando un’uniforme da Carabiniere: arrestato pregiudicato

Non è ancora chiaro il motivo per cui s aggirava per la città indossando una vera uniforme dei Carabinieri, ne’ come ne sia entrato in possesso. Lo strano fatto è avvenuto a Latina nella tarda serata di ieri. Gli agenti della Polizia di stato della Squadra Volante della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, stavano svolgendo un servizio congiunto volto al contrasto dei reati predatori, quando hanno notato l’uomo. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato il fatto che il (finto) carabiniere fosse da solo a quell’ora tarda e che nelle vicinanze dell’uomo non fosse presente ne’ un eventuale collega, ne’ l’autovettura di servizio.

Arrestato finto Carabiniere

Il finto Carabiniere, che indossava una vera uniforme operativa completa, stava prelevando una bevanda da un distributore automatico quando i poliziotti gli si sono avvicinati. Convinti che fosse un vero “collega” dell’Arma, gli agenti gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto e di identificarsi. A quel punto però la verità è saltata fuori. I poliziotti hanno accertato che in realtà si trattava di un cittadino romeno di 32 anni con precedenti, che indossava clandestinamente l’uniforme dei Carabinieri. Il giovane straniero, infatti, non sapeva fornire alcuna giustificazione plausibile in merito al possesso degli indumenti di servizio, risultati autentici. Il 32enne è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. La divisa di servizio, completa di berretto in lana col fregio dell’Arma, è stata posta sotto sequestro.