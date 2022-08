Latina, Gué Pequeno in concerto il 10 Agosto 2022: ecco dove e quando

Dopo il successo di Jimmy Sax, il Fogliano Hotel al lido di Latina propone un nuovo, grande appuntamento con la musica. Mercoledì 10 Agosto è la volta di uno dei rapper più acclamati in Italia: Gué Pequeno. Una serata all’insegna del divertimento godendo il fresco del litorale e in una location d’eccezione come lo spazio dell’Hotel Fogliano, in grado di offrire tutti i servizi e comfort per una serata da non perdere.

Gué Pequeno

Gué Pequeno, all’anagrafe Cosimo Fini, è uno dei rapper di punta della scena hip hop italiana. Con Jake La Furia e il produttore Don Joe, Gué Pequeno ha fondato i Club Dogo, supergruppo con cui ha pubblicato molti album di grande successo, tra cui Mi Fist e Dogocrazia. Nel corso degli anni, Gué Pequeno ha collaborato con i maggiori artisti hip hop italiani, tra cui Noyz Narcos del TruceKlan, J-Ax, Marracash ed Entics.

Dove acquistare i biglietti

Per acquistare i biglietti andare sul sito: ticketmaster.it

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.ilfoglianohotel.it