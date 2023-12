Latina, i Vigili del Fuoco portano i regali ai piccoli pazienti del S. Maria Goretti

Un regalo per strappare un sorriso a chi, purtroppo, è costretto in Ospedale in un giorno di festa. Specie se si tratta di bambini: l’iniziativa dei Vigili del Fuoco il giorno di Natale.

Oggi lunedì 25 dicembre il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina in servizio, come di consueto, unitamente ai rappresentanti dell’ADMI (Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno) di Latina, si è recato presso il reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti per fare visita i ragazzi meno fortunati e per distribuire doni.

L’occasione è valsa come al solito per fare sentire la vicinanza del CNVVF ai meno fortunati, e cercare di regalare un sorriso, ed un momento di leggerezza, a tutti i piccoli presenti ed ai loro familiari in una giornata di festa.