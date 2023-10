Latina, il “ponte di Ognissanti” incide sulla viabilità: come cambia la circolazione durante i festivi

Latina, le commemorazioni dei defunti e il ponte di Ognissanti incidono sensibilmente sulla viabilità del Comune. Le modifiche principali.

Fermento e attesa a Latina per il ponte di Ognissanti e la commemorazione dei defunti che, come ogni anno, è molto sentita non solo nel Comune. Proprio per questo, in prossimità del cimitero comunale, ci saranno iniziative specifiche per agevolare la tendenza del ricordo e dell’omaggio alle persone care. Il Sindaco ha stilato una serie di ordinanze che incidono, inevitabilmente, sulla circolazione cambiando temporaneamente la viabilità di Latina e dintorni.

Soltanto fino al 3 novembre. Il ponte, infatti, prevede un’affluenza di persone maggiore rispetto al resto dell’anno. Per questo occorre arrivare preparati. Nello specifico, mercoledì 1 novembre è prevista la celebrazione della messa solenne presso il Cimitero Comunale officiata dal Vescovo Mariano Crociata e tutti i parroci della città. Successivamente sarà possibile far visita ai propri cari, orario di visite che resta invariato. Rendere omaggio ai propri defunti è consentito dalle 9.00 alle 17.00.

Civitavecchia, come mai si chiama in questo modo?

Latina, il valore del ricordo: le misure per il ponte di Ognissanti

Nella stessa giornata, il trombettista dei Bersaglieri suonerà il silenzio per onorare i bersaglieri defunti e al contempo dare il via a questa giornata del ricordo che si protrarrà anche nei giorni successivi. Al cospetto del cimitero, inoltre, sono previsti assistenti e figure specifiche che possono agevolare le persone interessate alle consuete operazioni: acquisto, cambio e scelta dei fiori. Anche soltanto per qualche indicazione relativa all’orientamento per chi non sapesse come muoversi all’interno del campo santo.

Si prevede, infine, anche una modifica della circolazione che avrà inizio il 1 novembre fino alle 17.3o del 3. Senso unico per tutti i veicoli nelle seguenti vie: viale della Rimembranza, tratto e percorrenza uscita strada privata-viale Kennedy; viale della Rimembranza, tratto e percorrenza uscita strada parallela-cimitero; strada provvisoria su area privata, percorrenza cimitero – viale Kennedy; strada parallela a viale della Rimembranza, percorrenza viale Kennedy-cimitero.