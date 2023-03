Latina, inaugurata mostra “Dopo un tumore al seno sentirsi ancora belle” presso Ospedale Goretti – L’arte incontra la terapia

Lo scorso giovedì, 16 marzo, nei locali della palazzina direzionale dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Dopo un tumore al seno, sentirsi ancora belle”, che racchiude opere pittoriche di Anna Maria Mazzini. Il vernissage è stato curato dal M° Fabio D’Achille e sarà esposto fino all’8 maggio 2023.

TUMORE AL SENO E BODY ART THERAPY.

L’ARTE INCONTRA LA MALATTIA

“Una mostra diffusa è un po’ come un messaggio in una bottiglia… non si sa chi e

come lo coglierà”. Così il curatore Fabio D’Achille, Direttore del Museo d’Arte Diffusa

(MAD), ha presentato la rassegna di pittura, fotografia e Body Art Therapy

inaugurata presso la Palazzina Direzionale dell’Ospedale Santa Maria Goretti di

Latina.

Opere dell’artista Anna Maria Mazzini che inneggiano alla Vita e alla

Speranza e sono dedicate alle donne che “dopo un tumore al seno vogliono sentirsi

ancora belle”. La scelta dell’ospedale come “contenitore di un messaggio di rinascita

e di trasformazione”, quindi, ha trovato concordi i vertici della ASL, con la Direttrice

Generale Silvia Cavalli, il Direttore Sanitario Aziendale Sergio Parrocchia, la Direttrice

del Dipartimento Staff dell’Azienda Assunta Lombardi, il Direttore e il Responsabile

Aziendale della Breast Unit Fabio Ricci e Carlo De Masi, la Direttrice del DSBMC

dell’Università Sapienza – Polo Pontino Antonella Calogero, tutti sostenitori

dell’importanza di coniugare attività medico-sanitarie e socio-culturali per ampliare

la gamma dei percorsi terapeutici per i pazienti e visitatori dei luoghi di cura. Il

valore e le potenzialità dell’esposizione itinerante, del resto, non solo inonda di luci

e colori, sorrisi e serenità uffici, sale d’attesa, corridoi, ingressi, ma invita a riflettere

sulle guarigioni possibili e sulla necessità di fare prevenzione per vincere la battaglia

contro il cancro.

I quadri dell’artista Anna Maria Mazzini, sistemate nella mostra

diffusa, curata dal MAD diretto da Fabio D’Achille visitabile dall’8 marzo all’8 maggio

nei luoghi – simbolo della lotta di tante donne affette da tumore della mammella, è

un vero e proprio viaggio nella malattia nella trasformazione possibile, con

l’obiettivo di “aiutare tante compagne di viaggio” a credere ancora, a lottare, a

ritrovare forza, amore, consapevolezza. “Ri-Vivere di nuovo” si può e crederci è

terapeutico, come sottoporsi alle necessarie cure ed ai successivi controlli, alla

prevenzione necessaria e alle altre attività fisiche e psichiche che aiutano nel

percorso da affrontare dopo una diagnosi di cancro.

Una inaugurazione di grande impatto emotivo, sottolineata dal DSA Sergio

Parrocchia che alla presenza delle autorità, dei media, degli ospiti, ha voluto tra

l’altro ringraziare tutti gli organizzatori sanitari dell’evento, dalla Direzione Sanitaria

rappresentata dal Dott. Riccardo Marrone, agli operatori della Breast Unit,

rappresentati dal Coordinatore Evangelista Fusco e dalla Case Manager Marcella

Schembari, rimarcando la presenza di numerosi Direttori di UOC, Massimo Aiuti, Rita

Del Piaz, Genoveva Boboc, Frida Leonetti, Angelo Pompucci, Roberto Tozzi,

Francesco Battaglia, Carmine Cosentino, Luigi Greco, Giuseppe Cavallaro, Laide

Romagnoli, Anna Maria Trani, Mario Mellacina, Roberta Biaggi a sottolineare la

partecipazione globale e lo sforzo sinergico per la Qualità e l’Umanizzazione delle

cure come mission dell’Azienda Sanitaria.

Una iniziativa fortemente sostenuta dalla LILT di Latina con la Presidente Nicoletta

D’Erme e la Segretaria Stefania Ciani, l’ANDOS di Sezze con la Presidente Anna Maria

De Renzi, l’Associazione ANNALAURA con il Presidente Rosario L’Aurora, Europa

Uomo Italia con il Delegato della provincia di Latina Alessandro Novaga, la Farmacia

Giannantonio con Giancarlo Giannantonio, trovandone meravigliose le finalità.

L’artista Anna Maria Mazzini, presidente, fondatrice e creatrice dell’associazione

Body Art Therapy Italia per 45 anni ha dipinto su tela, oggi, da ex paziente

oncologica, usa i pennelli sul corpo femminile, facendo muovere il proprio sogno sul

corpo di altre donne.

La pittura del corpo, utilizzata in tutte le culture fin dagli albori della storia umana, ha

come presupposto la necessità di un incontro consapevole e di una connessione con

il proprio corpo, la sua identità. La Body Art Therapy rende possibile questa

correlazione: il tocco umano è fondamentale per la sopravvivenza, per costruire

relazioni e per la consapevolezza del proprio corpo. Ricostruire la propria identità

dopo un tumore, significa promuovere la fiducia in sé stessi, lavorare sul trauma della

malattia sapendo che la psiche e il corpo costituiscono un unicum le cui parti si

integrano fortemente a vicenda. Il contatto con la pelle attraverso il pennello, le dita

e la combinazione di impressioni sensoriali tattili e visive con il colore utilizzato

raggiungono livelli di forza terapeutica capace di sentire, emanare e trasmettere

positività, amore e vita.

“L’importanza di iniziative come questa – ha dichiarato il dott. Sergio Parrocchia – è

quella di far sentire le donne affette da tumore meno sole e per dare loro forti

impulsi motivazionali per riaggrapparsi alla vita”. Il Prof. Ricci, nel relazionare sul

tema “Salute femminile e Body Art Therapy”, ha sottolineato la diretta connessione

che c’è tra guarigione e mantenimento dell’identità corporea delle donne operate,

ma anche tra cura fisica e supporto psichico per quante devono attraversare il

tunnel della malattia che le ha letteralmente sconvolte. Le donne vogliono costruire

con determinazione il loro futuro, sentendosi ancora belle, accolte, amate”.

“Una sinestesia solidale e artistica che – come ha commentato la dott.ssa Cavalli, in

chiusura dell’inaugurazione – può viaggiare bene in uno spazio come quello

ospedaliero, là dove c’è tanto bisogno di sostegno reciproco, rispetto, competenza

ma anche creatività”.

L’ artista ha annunciato che l’associazione Body Art Therapy Italia ha aperto, fino a maggio 2023, le

selezioni per le donne operate di tumore al seno per partecipare ad un concorso nazionale per

diventare “LE PROTAGONISTE DEL CALENDARIO 2024” (info@bodyartherapyitalia.it).