Latina, la frase del rapper Paky scatena la bufera: “Chi non salta è un Carabiniere pezzo di m***a”

La sua era una delle esibizioni più attese – ed insieme a quella Geolier, che non si è proprio presentato – era l’ospite della serata. Ci stiamo riferendo al rapper Paky, che lo scorso 24 agosto si è esibito allo stadio Francioni di Latina durante l’Explosive Festival. Tuttavia, una volta sul palco, alcune sue dichiarazioni non sono passate inosservate ed ora il ragazzo potrebbe rischiare una denuncia.

Le parole del rapper Paky all’Explosive Festival di Latina

“Latina, voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un c…..* di carabiniere pezzo di m…* “. Questo l’incitamento del 24enne nel corso dell’esibizione tenutasi nel capoluogo pontino giovedì scorso. All’anagrafe Vincenzo Mattera, il giovane è nato a Napoli ma è vissuto a Rozzano, nella periferia milanese. Diversi i pezzi da lui portati sul palco durante l’Explosive Festival: Auto Tedesca, Sharm El Sheikh, Blauer, Tuta Black, fino alla sua ultima hit “Rozzi“. Tanti i ragazzini presenti presso lo stadio comunale per omaggiare il loro beniamino e che, al contempo, non riuscivano a spiegarsi l’ingiustificata assenza dell’artista Geolier. Ora Paky per l’insulto ai carabinieri potrebbe dover rispondere del reato di “vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate”. Presentata dai militari la denuncia.

Il commento del Sindaco

Quanto accaduto non ha chiaramente mancato di genere commenti e reazioni. Ad esprimersi, tra gli altri, anche il primo cittadino di Latina, Matilde Celentano: “Quanto accaduto durante l’Explosive Festival, che si è tenuto allo stadio Francioni di Latina nella serata di giovedì, è inaccettabile. Per il massimo rispetto che la comunità di Latina nutre nei confronti del corpo dei Carabinieri, come rappresentante delle istituzioni e a nome di tutta la città esprimo la massima solidarietà agli uomini e alle donne dell’Arma, prendendo nettamente le distanze dalle frasi pronunciate nei loro confronti. Alcuni di loro, tra l’altro, erano al concerto e sono stati offesi gratuitamente mentre erano al servizio della comunità”.