Latina, lite scoppia in una brutale aggressione: 2 uomini con le ossa fratturate

Una rissa violenta e brutale, conclusa con due ricoveri in ospedale, uno dei quali in gravi condizioni. E’ successo nella tarda serata di giovedì 14 aprile a Latina, tra viale Kennedy e via Bruxelles. Tutto è cominciato da una discussione tra un commerciante della zona e un altro uomo, per motivi ancora sconosciuti. La lite si è fatta sempre più animata e in pochissimo tempo i due dalle parole sono passati alle mani.

Lite furibonda a Latina: due uomini si fratturano le ossa a vicenda

Si sono picchiati con una violenza inaudita fino a frantumarsi le ossa a vicenda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due uomini all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ad avere la peggio è stato il commerciante del capoluogo pontino, che è stato ricoverato con gravissimi traumi e fratture in tutto il corpo. L’altro uomo è finito sempre in ospedale, ma con ferite meno gravi. Sul caso, sul quale vige ancora il massimo riserbo, stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Latina. I poliziotti sono alla ricerca del movente che ha scatenato la brutale rissa e stanno indagando su eventuali trascorsi tra i due uomini per capire cosa li abbia spinti a un tale gesto di estrema violenza.