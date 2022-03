Latina, non accetta la fine della relazione: pedina giorno e notte e tempesta di messaggi e telefonate l’ex

Non accettava la fine della relazione con la sua compagna e da quel giorno, nel tentativo di farle cambiare idea, aveva iniziato a tormentarla con telefonate e messaggi. Poi, vedendo che non bastavano, aveva iniziato a seguirla. E ogni volta erano scenate di gelosia, anche davanti agli amici di lei oppure di fronte a semplici conoscenti.

Rende la vita impossibile all’ex: messaggi e telefonate a tutte le ore

La vita della donna era diventata impossibile. I frequenti pedinamenti e le centinaia di messaggi e telefonate erano diventate un incubo. Tanto che, alla fine, ha deciso di rivolgersi alla Polizia. La donna è andata in Questura a Latina, dove vive, e ha raccontato quello che stava succedendo.

La coppia si era lasciata ad agosto del 2021. Da allora l’uomo, M.S., un 32enne residente a Latina, si era trasformato, diventando improvvisamente uno stalker. Mostrando un’incredibile gelosia nei confronti della ragazza, aveva cominciato a mostrare comportamenti ossessivi e di violenza verbale e psicologica nei confronti della sua ex. La giovane aveva quindi generato uno stato di sottomissione psicologica e ansia, provocata dalle violente reazioni dell’uomo.

32enne ammonito per stalking

Gli agenti della Divisione Anticrimine hanno verificato quanto detto dalla giovane e dimostrato quanto i comportamenti molesti dell’uomo avessero provocato nella ragazza un forte stato di ansia. La donna, per paura per la propria incolumità, era addirittura stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita. A seguito di ciò i poliziotti hanno informato il Questore, che questa mattina ha emesso un Ammonimento per stalking nei confronti dello stalker.

L’uomo è stato avvisato che, qualora insistesse con i suoi comportamenti, scatterà la denuncia d’ufficio per il reato di atti persecutori, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.