Latina, «Ora ti picchio»: prima il litigio in discoteca, poi l’aggressione alla polizia

Doveva essere una tranquilla serata estiva in discoteca, di quelle come tante, poi le cose hanno preso una piega decisamente diversa. Al centro della vicenda due ragazzi romani di rispettivamente 24 e 25 anni che prima si sono resi protagonisti di una discussione con altri giovani e poi, non paghi, hanno pensato bene di aggredire gli agenti interventi nel locale per riportare la situazione alla normalità. Ora, a seguito dei fatti il Questore di Latina ha emesso nei loro confronti due Daspo.

La discussione nel locale e l’aggressione agli agenti

I fatti sono avvenuti nella notte del 4 agosto scorso, quando i due avevano dapprima innescato un litigio con altri ragazzi all’interno di nota discoteca del lungomare di Latina e, successivamente, aggredito i Poliziotti intervenuti sul posto. Aggressione che è costata agli agenti delle lesioni personali. A seguito dei fatti, i ragazzi erano stati tratti in arresto e, al termine dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Latina, era stata applicata loro la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ma non solo.

Il Daspo

Infatti, nel proseguo delle attività e proprio per arginare i sempre più frequenti casi di violenza in luoghi di incontro o svago, è stata disposta nei loro confronti la misura di DASPO Urbano. Scatta così il divieto per il periodo di due anni, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche e locali notturni affini ricadenti nell’area del lungomare del Comune di Latina. In caso di violazione i ragazzi rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.