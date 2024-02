Latina, paga oltre 700mila euro l’auto mai ricevuta: truffato 38enne

Una coppia di truffatori ha cercato di raggirare un 23enne di Latina con la compravendita di un’auto che il giovane, a fronte dei soldi corrisposti, non si è mai visto consegnare.

A ricostruire la vicenda ci hanno pensato i Carabinieri della stazione di Borgo Sabotino che hanno accertato come una 43enne residente ad Altavilla Vicentina e un 23enne residente a Mozzanica, abbia tentato di mettere a segno la truffa ai danni di un 38enne del capoluogo pontino.

La vittima aveva accreditato la somma richiesta, ma non ha mai ricevuto l’auto

L’uomo si era accordato con i due per l’acquisto di una macchina e aveva anche provveduto ad accreditare 780 euro su una carta prepagata intestata al 23enne, credendo che presto sarebbe entrato in possesso della sua nuova vettura. Ma così non è stato. Sono scattate le indagini dei militari che, al termine di attività info-investigativa sono risaliti agli autori della truffa e nei loro confronti è stata redatta informativa di reato inviata all’autorità giudiziaria.

Purtroppo questo episodio testimonia come, seppure le principali vittime dei truffatori siano solitamente gli anziani che a causa della loro ingenuità e buonafede sono troppo spesso presi di mira, i malintenzionati cercano di mettere a segno raggiri anche ai danni di persone più giovani.