Latina, panico in centro: clochard lancia sassi contro i passanti, presa di mira anche mamma col figlio di 7 anni

Momenti di panico stamattina in pieno centro a Latina. Un senza tetto, che peraltro non sarebbe nuovo ad episodi del genere, si è reso protagonista di una ‘sassaiola’ contro i passanti. In strada è scattato il fuggi fuggi generale: l’uomo è stato infine fermato e affidato al 118. Le testimonianze raccolte dalla nostra Redazione.

Risveglio decisamente movimentato nel capoluogo pontino. Stamani, intorno alle 8.00, un uomo, un clochard, avrebbe iniziato a lanciare sassi contro auto e passanti in Viale XVIII Dicembre, in pieno centro. Diverse le testimonianze raccolte dalla nostra Redazione: tra le persone prese di mira ci sarebbe stata anche una mamma che era scesa insieme al figlio di 7 anni per buttare la spazzatura. “Siamo stati aggrediti da un uomo in evidente stato di alterazione” – racconta la donna – “Siamo dovuti scappare a gambe levate, era una furia. Non se ne può più”.

Panico in centro stamattina a Latina: aggressore recidivo

L’aggressore, secondo i primi elementi emersi, sarebbe lo stesso soggetto che l’altro ieri aveva creato scompiglio in un bar sempre del centro e due settimane fa altri disordini in un’altra parte della città. L’uomo, straniero, soffrirebbe di alcuni problemi psichici e sarebbe per questo fuori controllo.

“Oggi appena tornato sulla strada, “nuove” scene da far west in viale XVIII Dicembre“, scrive a questo proposito un altro cittadino sui social. “In questo momento gli operatori di un ambulanza intervenuta stanno faticando a portarlo via! Si tratta del terzo intervento in 15 giorni, il secondo nell’arco di tre: e fra qualche ora lo ritroveremo per strada!”, il commento amaro postato. “Chi deve provvedere alla sicurezza? Non dico città, ma Paese allo sbando!”, è quindi l’amara conclusione.