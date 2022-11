Latina, sabato 19 chiusura Ottobre Rosa 2022 con il convegno “Il tumore al seno – Emergenza sociale”

Si terrà il 19 novembre con inizio alle ore 10, presso la Facoltà di Farmacia e

Medicina dell’Università Sapienza Polo Pontino (Corso della Repubblica 79), a Latina,

l’incontro di chiusura dell’edizione 2022 dell’Ottobre Rosa per la prevenzione dei

tumori alla mammella.

Oltre un mese di iniziative di sensibilizzazione che, grazie alla

LILT, è partito l’8 ottobre da Priverno ed ha attraversato tutta la Provincia per

ricordare che “Prevenire è Vivere”. In stretta collaborazione con la Regione Lazio, la

Breast Unit della ASL di Latina e l’Università Sapienza-polo Pontino, il Mese Rosa è

servito a ribadire l’importanza del “Fare Rete” contro il cancro, sottolineando altresì

che sottoporsi agli screening istituzionali e rivolgersi alle Breast Unit fa sicuramente

la differenza, a partire dalla diagnosi precoce a tutto il processo di umanizzazione

delle cure e del sostegno fisico, psichico e sociale per le donne che si ammalano. Se

il “Tumore al seno è un’emergenza sociale”, anche le “risposte” e gli interventi

devono abbracciare più ambiti, “prendendo in cura la donna che si ammala”,

sostenendo anche la famiglia e la comunità di riferimento.

La mattinata, moderata dalla Prof.ssa Stefania De Caro, si aprirà con i saluti istituzionali del Prefetto di Latina

S.E. Dott. Maurizio Falco, l’Assessora alle Pari Opportunità della Regione Lazio

Dott.ssa Enrica Onorati, il Prof. Carlo Della Rocca Preside della Facoltà di Farmacia e

Medicina Università Sapienza di Roma, il Dott. Carmine Valente, Commissario

Straordinario del Comune di Latina.

Relatori saranno invece il Prof. Claudio Di Cristofano (Presidente del Corso Laurea Magistrale a ciclo unico CCLE Università

Sapienza-Polo Pontino), la Dott.ssa Nicoletta D’Erme, Presidente LILT Provincia di

Latina, la Dott.ssa Antonella Calogero, Direttrice Dipartimento Scienze e

Biotecnologie Medico-Chirurgiche Facoltà Farmacia e Medicina Università Sapienza-

Polo Pontino), la Prof.ssa Elena De Falco (Dipartimento di Scienze e Biotecnologie

Medico Chirurgiche), il Prof. Roberto Rizzi (Dipartimento di Scienze e Biotecnologie

Medico Chirurgiche) e il Prof. Fabio Ricci (Direttore Breast Unit della ASL di Latina.

Le conclusioni del convegno saranno affidate alla Dott.ssa Silvia Cavalli, Direttrice

Generale della ASL di Latina.