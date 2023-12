Latina, ‘Scenda dall’autobus’: all’invito del conducente il passeggero reagisce colpendolo con un pugno

L’autista di autobus di linea è stato aggredito, nella mattina di ieri 7 dicembre, con un pugno da un passeggero. Ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia di Stato – Questura di Latina allertati da una segnalazione pervenuta al Numero unico per le emergenze, il 112 da alcuni passanti che avevano assistito ai fatti.

La Polizia ha ricostruito i fatti

Una volta sul posto gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini, a seguito delle quali è stato accertato che un passeggero, infastidito dall’invito rivoltogli dal conducente di scendere dal veicolo in quanto a fine corsa, lo aveva aggredito con un pugno.

La vittima soccorsa da un’ambulanza

La vittima, che presentava segni e graffi sul volto, è stata soccorsa da un’autoambulanza, mentre l’autore della violenta reazione si era allontanato. C’è, però, voluto poco per rintracciarlo. Infatti, grazie alle indicazioni fornite da alcuni testimoni, è stato individuato poco distante dal luogo in cui si era consumata l’aggressione. Alla luce degli elementi descritti l’uomo è stato denunciato per i reati di violenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio e anche per interruzione di pubblico servizio, giacché è stato necessario sopprimere una corsa per consentire all’autista di essere visitato.

Un uomo cerca di rubare una tuta da 160 euro in un negozio

Successivamente un altro equipaggio è intervenuto presso un esercizio commerciale del capoluogo, dove un uomo aveva tentato di appropriarsi di una tuta del valore di oltre 160 euro. il tentativo di furto non era, però, sfuggito agli addetti alla vendita, i quali hanno richiesto l’intervento della Volante che è tempestivamente intervenuta. Una volta raggiunto il negozio i poliziotti hanno trovato il ladro. A seguito di perquisizione personale è stato accertato che il malvivente era in possesso di arnesi per rimuovere il dispositivo anti-taccheggio. Questi ultimi sono stati sottoposti a sequestro mentre l’uomo è stato denunciato per il reato di furto.