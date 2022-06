Latina: sole, mare e giochi. Arrivano i ‘Games Sport Estate’, prossima tappa Amarylli

Dopo aver sostato per due giorni presso i lidi Gente di Mare e Nolivè, il comitato provinciale Opes Latina si prepara a portare i Games di Sport Estate presso l’Amarylli Beach Club in data giovedì 30.

Spazio alle prove per eleggere i finalisti del lido protagonista dell’ultimo giorno di attività del mese di giugno.

In questo inizio settimana, nonostante un tempo variabile, sono state portate a termine tutte le attività proposte, coinvolgendo bambini, giovani ed adulti che si sono cimentati nelle prove. Calcio balilla, briscola, play-station ed ancora bocce, tiro al canestro e ping-pong. Tutti sono chiamati a giocare, senza esclusioni, con lo scopo di divertirsi in allegria.

Opes Latina: come partecipare ai Games Sport Estate

Per partecipare ai tornei quotidiani, sarà sufficiente iscriversi in loco presso le strutture preposte, oppure inviando un whatsapp al 350 074 4212.

Il calendario proseguirà poi venerdì 1 e lunedì 4 luglio con gli appuntamenti presso gli stabilimenti Totem Lido dei Laghi e Blanco Beach.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a tutto luglio.

Partner ufficiali dell’evento, importanti realtà locali: Sport85, Bianchi Assicurazioni, Partesa, Conad ed i media Latina Corriere.it., Mondo Radio con Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.