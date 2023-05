Latina, studenti bullizzano la prof e la mandano in ospedale per una sfida social. Il preside la sospende

Latina. Una professoressa bullizzata dai suoi studenti, finita in ospedale e poi anche sospesa dalla dirigente scolastica. Una concatenazione di eventi drammatica, che ha dovuto tenersi dentro, finché non ha deciso di denunciare in procura. La donna, prof del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina, ha 52 anni, ed è precaria da almeno 10 anni. Ecco il racconto della vicenda come riportato dall’edizione romana di Repubblica questa mattina.

Tutto ha avuto inizio il 30 settembre scorso. Quel giorno la prof veniva compita all’addome e allo sterno da uno studente che era stato a sua volta spinto da un compagno di classe. Dopo l’urto, l’insegnante 52enne finisce direttamente in barella con destinazione l’ospedale Goretti di Latina. Una ritornata a scuola, poi, scopre che non si è trattato di un semplice incidente, ma di una vera e propria sfida goliardica tra studenti, una sfida che consiste nel far cadere un insegnante, filmarlo e poi postare il video sui social. Non è la prima volta che si registra un caso del genere, pare che il trend sia ancora vivo sulle piattaforme social.

Accusata di molestie verbali a carattere sessuale

Ma non è tutto, perché proprio quando la prof decide di denunciare il fatto alla procura, che decide di concentrare le indagini su cinque ragazzi tra i 16 e i 18 anni, ecco un altro colpo: la madre di uno dei ragazzi ammoniti per un’altra vicenda presenta un esposto a scuola, all’interno del quale la prof 52enne viene accusata direttamente di molestie verbali a carattere sessuale nei confronti di due studenti. Per tale ragione, poi, il dirigente scolastico decide di sospenderla perché il fatto potrebbe creare “turbamento e pregiudizio” ai ragazzi e, quindi, ledere l’immagine della scuola. Ora la prof è senza un lavoro, dopo anni di servizio e sacrifici: “Mi sento ferita e voglio giustizia”.