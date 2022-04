Latina. Tragedia al semaforo: morto un uomo mentre aspettava il verde

Latina. Erano circa le 4:30 di questa mattina quando un uomo è deceduto mentre era seduto al posto di guida di un’automobile. La causa di tale tragedia sembrerebbe da ricercare in un malore, molto probabilmente un infarto.

Cosa è accaduto

L’episodio è accaduto a Latina. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un automobilista fermo allo stesso semaforo della vittima. Allo scattare del verde, infatti, l’auto davanti non si è mossa. Subito l’altro uomo, resosi conto che qualcosa non andava, è sceso a controllare.

L’arrivo dei soccorsi

I numerosi tentativi di richiamare l’attenzione della vittima sono stati vani. Si è reso subito necessario l’intervento dei soccorsi.

